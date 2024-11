Si è concluso nella notte il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di appena un anno da Lamezia Terme a Ciampino, a Roma, effettuato con un velivolo C130J dell'aeronautica militare. La piccola paziente necessitava di essere trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Nello specifico, si è reso necessario l'utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l'ambulanza all'interno della quale ha viaggiato, monitorata ed assistita alla respirazione, la bimba, insieme ad un team sanitario e un genitore.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Pisa in tarda serata per dirigersi verso l'aeroporto di Lamezia Terme dove la piccola paziente, a bordo dell'autombulanza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ciampino, intorno alla mezzanotte, la piccola è stata trasferita in ambulanza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Cosenza, dalla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea dell'aeronautica militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.