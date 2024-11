In azione la Guardia costiera di Maratea che è riuscita a intercettare il gonfiabile spinto al largo dal vento quando non era più più visibile dalla spiaggia. Una volta portata a terra è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 ( ASCOLTA L'AUDIO )

Una bambina di 4 anni mentre giocava sul proprio canottino in mare, a causa del forte vento che ha interessato la zona del litorale di Santa Maria del Cedro, è stata sospinta al largo fino alla considerevole distanza di circa un miglio e mezzo dalla costa.

La missione di ricerca e soccorso della piccola, di nazionalità straniera, è stata condotta dall’equipaggio di turno della Guardia costiera di Maratea. Nonostante la posizione in mare della bambina fosse di fatto sconosciuta, in quanto già da parecchio tempo non più visibile dalle stesse persone a terra che hanno provveduto ad allertare l’organizzazione di soccorso marittimo.

Gli uomini della Guardia costiera sono riusciti a mettere in atto un dispositivo di ricerca che, valutata intensità di vento e corrente presenti in zona, ha consentito l’individuazione, il recupero e l’atterraggio della giovanissima fanciulla, che successivamente è stata assicurata ai familiari che erano in attesa sulla spiaggia.

Una volta giunta a terra, è stata poi precauzionalmente affidata alle cure del personale medico del 118. Le operazioni di ricerca e soccorso sono state condotte con successo anche grazie alle indicazioni fornite da alcune persone presenti in zona appartenenti alla locale marineria, che di fatto hanno permesso una più rapida individuazione della piccola.