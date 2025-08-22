I medici del reparto di rianimazione dove la piccola è ricoverata in prognosi riservata stanno monitorando una situazione critica ma stabile mentre i carabinieri indagano per ricostruire le cause delle caduta

È ricoverata presso la rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria la bambina di sette anni precipitata nella serata di ieri dal quinto piano di un palazzo in città. Le sue condizioni cliniche sono stabili ma sempre gravi. I medici, nel corso della notte, hanno eseguito un intervento d’urgenza per inserire un drenaggio toracico, necessario a causa del trauma riportato nella caduta.

La bambina ha riportato ferite molto gravi, tra cui la frattura della mandibola, oltre a uno spostamento del bacino. Stamane nuovi accertamenti per capire se necessita di un intervento neuro chirurgico.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri nella zona sud della città. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in casa quando, per cause ancora da chiarire, è caduta nel vuoto. I soccorsi sono stati tempestivi: i sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno trovato la piccola in condizioni critiche ma ancora cosciente. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso.

Intanto i Carabinieri hanno avviato le indagini e sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.