Il piccolo di 11 anni, sbalzato di alcuni metri, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’automobilista ha prestato i primi soccorsi

Grave incidente in bici ieri sera a Nardodipace, comune delle Serre Vibonesi. Un bambino di 11 anni in sella alla sua bici ha impattato contro un veicolo fermo all’incrocio, alla cui guida c’era un turista di Roma che ha prestato i primi soccorsi.

Il piccolo è stato sbalzato di qualche metro riportando un trauma cranico.

Sul posto è giunta l’ambulanza di Serra San Bruno, ma vista la gravità delle condizioni del bambino, è stato trasportato in elisoccorso al Gom di Reggio Calabria. Il velivolo è atterrato al campo sportivo di Gioiosa Marina, nella Locride. L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 nella centralissima piazza Soul Greco, accanto all’ufficio postale.

continua a leggere su Il Vibonese.it