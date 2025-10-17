La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano racconta in esclusiva a Monica Setta e Storie al bivio - in onda sabato 18 ottobre alle 15.30 su Rai 2 - la sua storia d'amore con il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, padre di suo figlio Tommaso di tre anni. «Il primo incontro? Ci siamo conosciuti tanti anni fa quando io cominciavo a fare politica con Udc, ma eravamo entrambi impegnati - ricorda - Ci siamo rivisti per ragioni politiche e abbiamo iniziato a uscire in gruppo. Poi, una sera riaccompagnandomi a casa gli offrii un caffè e da allora non ci siamo più lasciati».

«Io e Roberto abbiamo vissuto con estrema discrezione il nostro amore - prosegue Siracusano - Lui ha conosciuto le parti più intime del mio carattere. Una sera eravamo al ristorante ed io mi misi a cantare, perché il mio sogno segreto era diventare una cantante. Ma sa anche quanto io sia secchiona. Mi ha vista piangere sui fogli di un importante intervento in aula. Mio padre mi ha insegnato che non si legge, si va a braccio ed io ho fatto così. Quella volta era particolarmente dura, ma Roberto seppe confortarmi dicendomi che sarei diventata più brava dei miei maestri politici».