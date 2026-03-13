Le due si sarebbero presentate ieri nel cortile dell’istituto “Pastrengo” chiedendo di salutare una bimba, ma la maestra, non riconoscendole, le ha invitate ad allontanarsi. I militari stanno raccogliendo informazioni, mentre i genitori chiedono telecamere di sorveglianza

Un episodio ancora poco chiaro sta creando comunque apprensione nelle ultime ore nella comunità di Acri. Secondo quanto emerge da informazioni raccolte, nella giornata di ieri due donne si sarebbero introdotte nel cortile della scuola primaria e dell’infanzia “Pastrengo”.

Le due non sarebbero entrate all’interno dell’edificio scolastico ma, dal cortile, avrebbero fatto cenni dall’esterno della mensa – posta al piano terra della struttura – chiedendo a una delle maestre di affacciarsi alla finestra. Una volta richiamata l’attenzione dell’insegnante, avrebbero detto di voler salutare una bambina, indicandola per nome e cognome e spiegando di essere amiche della madre.

La maestra, non riconoscendo le due donne, le avrebbe immediatamente invitate ad allontanarsi. Quando le due donne si sono allontanate dalla scuola, sarebbe anche stato chiuso il cancello che consente l’ingresso al cortile dell’istituto.

Alcuni testimoni avrebbero riferito che le due parlavano con accento straniero, anche se su questo punto non vi sarebbero conferme ufficiali. Successivamente sentiti i genitori della minore, gli stessi avrebbero confermato di non aver mandato nessuno a salutare la bambina.

Forze dell’ordine sul posto

Questa mattina all’interno della scuola erano presenti le forze dell’ordine per raccogliere ulteriori informazioni e dettagli utili per ricostruire la vicenda. Davanti all’istituto alcuni genitori ci hanno confermato l’episodio, sottolineando inoltre come la scuola sarebbe sprovvista di telecamere di sorveglianza e chiedendo l’installazione di sistemi di videosorveglianza per aumentare la sicurezza dell’area. Hanno inoltre lamentato che il cancello sarebbe spesso aperto. Al momento non risulterebbero denunce formali né da parte dell’istituto né dei familiari della bambina.