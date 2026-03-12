La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini coordinato dalla Procura lametina: ricostruita una rete di rifornimento e vendita di stupefacenti con collegamenti nel Reggino

La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nell’ambito dell’operazione “Pullo”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che ipotizza l’esistenza di una rete dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra la città e la fascia costiera del Lametino. Le investigazioni, avviate nel 2021, hanno ricostruito un sistema di approvvigionamento della droga che avrebbe coinvolto anche soggetti operanti nella Locride, da cui arrivavano partite di cocaina ed eroina poi smistate nel territorio lametino, con basi logistiche anche in terreni agricoli utilizzati per occultare lo stupefacente.

Gli indagati

Ecco i nomi degli indagati:

Giuseppe Buffone, detto Peppe, nato a Lamezia Terme (classe 77)

Pietro Buffone, nato a Lamezia Terme (classe 84)

Roberto Cavanna, nato a Tortona (classe 73)

Pietro Antonio Pascuzzo, nato a Lamezia Terme (classe 78)

Giuseppe Dastoli, detto Peppe alias Cicarella, nato a Curinga (classe 75)

Fernando Gamberale, detto Nando, nato a Lamezia Terme (classe 84)

Francesco Galluzzi, detto Ciccio, nato a Lamezia Terme (classe 92)

Giuseppe Barbera, detto "Pino u principe" o "Pino Barbera" o "zio Pino", nato a Nicastro oggi Lamezia Terme (classe 61)

Eros Dino Falvo, detto Dino, nato a Lamezia Terme (classe 84)

Antonio Mendicino, alias Picuni, nato a Nicastro oggi Lamezia Terme (classe 68)

Bruno Mollica, nato a Locri (classe 00)

Leo Mollica, alias "il vecchio", nato a Bova Marina (classe 63)

Antonio Romeo, nato a Locri (classe 79)

Sebastiano Strangio, nato a Locri (classe 83)

Franco Raso, alias "il capitano", nato a Sambiase oggi Lamezia Terme (classe 68)

Giovanni Cerra, alias "gazzosa", nato a Nicastro oggi Lamezia Terme (classe 64)

Giuseppe Capone, detto "Pino Capone", nato a Nicastro oggi Lamezia Terme (classe 66)

Carla Zanellati, nata a Casorate Primo (classe 74)

Antonio Davide Domenicano, nato a Lamezia Terme (classe 83)

Giovanni Torcasio, nato a Nicastro oggi Lamezia Terme (classe 66)

Mauro Stranges, alias Pilichei, detto "Mastro Mauro", nato a Borgo Ticino (classe 57)