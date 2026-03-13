Dopo indagini serrate, avviate immediatamente dopo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo in relazione all'incendio che ha distrutto il Sunset beach club, popolare locale del litorale di Palmi.
L'incendio è scoppiato intorno alle 20:30 dell’8 marzo e, nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il locale ha subito gravi danneggiamenti, suscitando preoccupazione e sgomento tra la comunità. Al suo interno, al momento del rogo, erano presenti tanti clienti e personale di servizio, che sono riusciti a mettersi in salvo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma il danno è stato significativo, così come la paura.

Secondo le prime ricostruzioni, il soggetto responsabile dell’incendio, già noto alle forze dell’ordine e residente alla Taureana di Palmi, a quanto pare avrebbe avuto un diverbio con i responsabili della struttura e per ripicca avrebbe appiccato il fuoco, che poi è divampato distruggendo uno dei più apprezzati punti di ritrovo del territorio.

