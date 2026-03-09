Dalle parole ai fatti. Il popolo calabrese dimostra ancora una volta il suo grande spirito di solidarietà. A Palmi è stata organizzata una raccolta fondi per supportare i proprietari del Sunset beach club, il locale che, lungo il litorale, ieri sera è stato distrutto da un violento incendio. Le fiamme hanno ridotto in cenere anni di lavoro, impegno e sacrifici. La struttura in riva al mare era diventata un punto di ritrovo per molti, dove condividere momenti di spensieratezza. La raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe è stata aperta «per aiutare il Sunset a rialzarsi». I fondi, dicono gli organizzatori, serviranno per acquistare ombrelloni, lettini e sdraio e per ripristinare l’accesso alla spiaggia, così da far ripartire la stagione estiva. Grazie alla generosità dei donatori la raccolta sta avendo un grande successo. Stanno partecipando tanti cittadini. In poche ore, con donazioni da 10 a 500 euro, sono stati reperiti quasi 6 mila euro che saranno impiegati per aiutare i ristoratori a superare questo difficile momento. Un gesto che offre supporto finanziario, ma anche morale, evidenziando l'importanza della coesione e dell'aiuto reciproco.

Alessandro, Domenico e Francesco, i giovani titolari dello stabilimento balneare con annessi bar e ristorante, sulla pagina social del locale, indirettamente rispetto a questa iniziativa, hanno ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto dopo l’incidente: «Stanotte abbiamo perso molto più di un locale. Ma non abbiamo perso l'affetto delle persone. Ieri sera il sunset è stato colpito da un incendio che non ha lasciato nulla. È difficile trovare le parole davanti a qualcosa di così grande, ma una cosa vogliamo dirla subito: grazie. Grazie a tutte le attività, agli amici, ai clienti, e a tutte le persone che in queste ore ci stanno dimostrando vicinanza, affetto e solidarietà. I vostri messaggi e il vostro affetto significano più di quanto possiate immaginare. Il Sunset non era solo un locale, ma una famiglia fatta di persone, lavoro, passione e momenti condivisi. E proprio per questo, con il vostro supporto troveremo la forza per ripartire».