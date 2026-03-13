La settimana che sta per terminare è stata caratterizzata in Calabria dalla presenza di un robusto anticiclone che ha apportato e sta apportando tempo stabile e clima primaverile ovunque ma con piogge nelle ore pomeridiane specie nelle aree montuose della regione. Ecco però che le condizioni meteorologiche stanno per subire un generale mutamento.

Maltempo in arrivo in Calabria

Ad inizio settimana un intenso vortice di bassa pressione scivolerà dall'Atlantico fin verso il Mediterraneo raggiungendo anche il Sud Italia: in questo frangente aria molto umida e mite da Sud interesserà la Calabria specie jonica con la possibile formazione di nuclei temporaleschi che, secondo le ultime emissioni modellistiche, colpiranno le aree joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese.

Le precipitazioni sono previste localmente intense con possibili nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento di scirocco che faranno aumentare il moto ondoso marino.

Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà subire conferme o smentite.