Il corpo privo di vita di Daniele Campanella, allevatore di 33 anni, è stato ritrovato in contrada Grappidà di Bivongi, in provincia di Reggio Calabria, nella sua casa di campagna. Sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di fucile. In corso le indagini dei carabinieri.