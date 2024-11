Così il procuratore di Catanzaro a margine della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell’operazione che ha portato al fermo di sette persone

«Dopo una settimana torniamo per la terza volta a Vibo Valentia, come promesso. La procura distrettuale di Catanzaro si è rafforzata a Vibo con tre sostituti. Anche la squadra mobile si è rafforzata con sette nuovi ispettori». Così il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell’operazione “Black widows” che ha portato al fermo di sette persone accusate di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione.



«A Vibo – ha continuato Gratteri - c'è una 'ndrangheta di serie A, come quella crotonese. Questo è un lavoro di mesi, è stato necessario intervenire con urgenza perchè si stava preparando un altro omicidio e non potevamo permettere che avvenisse un ulteriore fatto di sangue. Dobbiamo riprenderci il territorio dell'intera provincia di Vibo».