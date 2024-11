È di 62 ordinanze cautelari - emesse nei confronti di altrettante persone - il bilancio di un'operazione antimafia condotta nelle prime ore della mattina dalla Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Dda di Catanzaro.

L'operazione

Il blitz ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti delle 62 persone indiziate a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per la maggior parte sono aggravati dal metodo mafioso, ed altri gravi reati, avvenuti nel capoluogo di regione. In totale sono 84 gli indagati.

Gli arresti sono stati eseguiti nella zona sud di Catanzaro a carico di esponenti della comunità rom. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Tutti i dettagli in una conferenza stampa

I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10 nei nuovi locali della Procura di Catanzaro, alla quale parteciperanno il Procuratore della Repubblica, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Direttore del Servizio Centrale Operativo e il Questore.

Gli indagati e le misure cautelari: nomi

1. Antonio Abbruzzese, nato a Catanzaro il 15.02.1997 (ai domiciliari)



2. Antonio Abbruzzese, nato a Catanzaro il 20.02.1975 (custodia in carcere)



3. Antonio Abbruzzese, nato a Catanzaro il 21.07.1973 (ai domiciliari)



4. Cosimo Abbruzzese, nato a Catanzaro il 19.03.1983, (custodia in carcere)



5. Luciano Abbruzzese, nato a Catanzaro il 20.08.1985 (ai domiciliari)



6. Maurizio Abbruzzese, nato a Catanzaro il 27.12.1986 (custodia in carcere)



7. Cesare Amato, nato a Rosarno (RC) il 07.11.1966



8. Domenico Amato, nato a Catanzaro il 19.08.1988 (ai domiciliari)



9. Valentina Amelio, nato a Locri il 10.12.1998, (ai domiciliari)



10. Cosimo Berlingeri, nato a Catanzaro il 14.08.1991 (ai domiciliari)



11. Damiano Berlingeri, nato a Catanzaro il 14.07.1977 (ai domiciliari)



12. Giuliana Berlingeri, nata a Catanzaro il 19.01.1975, (ai domiciliari)



13. Massimo Berlingeri, nato a Catanzaro (custodia in carcere)



14. Francesco Berlingeri, nato a Catanzaro il 05.11.1995



15. Rosario Domenico Berlingeri, a Catanzaro II 20.07.1995



16. Vincenzo Berlingeri, nato a Nicotera (VV) il 07.03.1945 (custodia in carcere)



17. Ernesto Bevacqua, nato a Lamezia Terme (CZ) il 01.10.1974 (custodia in carcere)



18. Armidio Bevilacqua, nato a Catanzaro II 28.06.1975 (custodia in carcere)



19. Cosimo Bevilacqua, nato a Catanzaro il 30.4.1997 (ai domiciliari)



20. Davide Bevilacqua, nato a Catanzaro il 28.11.1994 (ai domiciliari)



21. Fabio Bevilacqua, nato a Catanzaro il 30.09.1991 (ai domiciliari)



22. Francesco Michael Bevilacqua, nato a Catanzaro il 13.02.1997



23. Francesco Bevilacqua, nato a Gioia Tauro (RC) il 24.12.1960



24. Luciano Bevilacqua, nato a Catanzaro il 16.08.1988 (custodia in carcere)



25. Marco Bevilacqua, nato a Catanzaro il 26.06.1988

26. Massimo Bevilacqua, nato a Catanzaro il 21.03.1977 (custodia in carcere)



27. Maurizio Bevilacqua, nato a Catanzaro il 11.07.1973 (custodia in carcere)



28. Mirko Bevilacqua, nato a Catanzaro il 21.04.1994,



29. Patrizio Bevilacqua, nato a Catanzaro il 25.03.1983,



30. Silvana Bevilacqua, nata a Catanzaro il 25.07.197



31. Simone Bevilacqua, nato a Lamezia Terme (CZ) II 26.04.1980



32. Stefania Bevilacqua, nata a Catanzaro il 27.09.1978 (custodia in carcere)



33. Michele Bruno, nato a Crotone II 24.05.1979 (custodia in carcere)



34. Rocco Candiloro, nato a Catanzaro il 16.08.1971



35. Antonio Caroleo, nato a Catanzaro II 08.09.2000 (custodia in carcere)



36. Alessandro Catanzariti, nato a Catanzaro il 30.07.1984, (custodia in carcere)



37. Stefano Cavalieri, nato a Catanzaro il 23.01.1989



38. ntonio Delisi, nato a Crotone II 10.07.1980 (custodia in carcere)



39. Francesco Galeota, nato a Catanzaro 11.04.1973, (custodia in carcere)



40. Mario Gigliotti, nato a Catanzaro il 25.10.1964, (ai domiciliari)



41. Antonella Iuliano, nata Catanzaro il 10.03.1986, (ai domiciliari)



42. Alfonso Lanatà, nato a Cariati (CS), II 05.12.1981, (custodia in carcere)



43. Leonardo Gaetano Lerose, nato a Cutro (KR), II 24.10.1971, (ai domiciliari)



44. Giovanni Floro Lorenzo, nato a Catanzaro il 21.10.1974, (custodia in carcere)



45. Luigi Mancuso, nato a Catanzaro il 01.04.1983, (custodia in carcere)



46. Dante Mannolo, nato a Cutro (KR) II 24.12.1979,



47. Pasquale Mannolo, nato a Cutro (KR) il 24.11.1968, (custodia in carcere)



48. Rosa detta Rossella Mannolo, nata a Cariati (CS) il 22.01.1996,



49. Francesco Marinaro, nato a Catanzaro il 31.01.1984,



50. Leonardo Mazza, nato a nato a Soverato (CZ) il 11.08.1993, (custodia in carcere)



51. Antonio Paradiso, nato a Catanzaro il 22.12.1962, (ai domiciliari)



52. Andrea Passalacqua, nato a Catanzaro il 12.06.1999,



53. Antonella Passalacqua, nata a Catanzaro il 21.06.1988,



54. Antonio Passalacqua, nato a Catanzaro il 26.12.1974,



55. Antonio Passalacqua, nato a Crotone il 18.03.1996, (custodia in carcere)



56. Cosimo Passalacqua, nato a Catanzaro il 01.10.1979 (custodia in carcere)



57. Daniele Passalacqua, nato a Catanzaro il 02.06.1990,



58. Domenico Passalacqua, nato a Catanzaro il 08.02.1986, (custodia in carcere)



59. Domenico Passalacqua, nato a Catanzaro il 23.08.1973, (custodia in carcere)



60. Donato Passalacqua, nato a Catanzaro II 23.04.1952, (custodia in carcere)



61. Francesca Passalacqua, nata a Catanzaro il 16.09.1997, (custodia in carcere)



62. Francesco Passalacqua, nato a Catanzaro il 03.04.1997,



63. Giosuele Passalacqua, nato a Catanzaro il 30.03.1994, (custodia in carcere)



64. Giovanni Passalacqua, nato a Catanzaro Il 14.09.1965, (custodia in carcere)



65. Luciano Passalacqua, nato a Crotone il 16.11.1993, (custodia in carcere)



66. Marco Passalacqua, nato a Catanzaro il 23.5.1996, (ai domiciliari)



67. Pino Passalacqua, nato a Catanzaro II 06.05.1987, (custodia in carcere)



68. Silvano Passalacqua, nato a Catanzaro il 27.2.1976, (ai domiciliari)



69. Andrea Pelle, nato a Locri (RC) il 20.06.1993 (custodia in carcere)



70. Emanuel Ribecco, nato a Cremona il 13.6.1996, (ai domiciliari)



71. Vincenzo Ribecco, nato a Cutro (KR) II 13.07.1964



72. Ivan Salvatore Rossello, nato a Catanzaro il 30.08.1994, (custodia in carcere)



73. Domenico Sacco, nato a Catanzaro il 12.10.1966, (ai domiciliari)



74. Andrea Scicchitano, nato a Catanzaro 31.07.1978, (custodia in carcere)



75. Bartolomeo Scordo, nato a Africo Nuovo (RC) II 19.02.1974, (custodia in carcere)



76. Vincenzo Talarico, nato a Sellia Marina (CZ) II 21.04.1966 (custodia in carcere)



77. Angela Tropea, nata a Catanzaro il 11.01.1997, (ai domiciliari)



78. Luigi Vecceloque Pereloque, nato a Caraffa di Catanzaro (CZ) il 26.12.1968 (custodia in carcere)



79. Andrea Veneziano, nato a Catanzaro il 24.03.1989, (ai domiciliari)



80. Daniele Veneziano, nato a Catanzaro il 28.01.1994, (ai domiciliari)



81. Fabrizio Veneziano, nato a Catanzaro il 27.12.1995, (ai domiciliari)



82. Francesco Veneziano, nato a Catanzaro il 26.01.1992, (ai domiciliari)

83. Pierino Veneziano, nato a Gioia Tauro il 17.11.1979,



84. Leonardo Vonella, nato in Svezia il 10.11.1977, residente a Girifalco (CZ),(custodia in carcere)