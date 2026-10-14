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Cronaca

Blitz antidroga nel Catanzarese, 24 misure cautelari

14 ottobre, 2026
Fuoco nel Cosentino

Incendio nella notte distrugge dieci auto in una concessionaria a Tarsia, indagini in corso

Le fiamme hanno minacciato un’area dove erano parcheggiati circa 150 veicoli. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri
Incendio nella notte distrugge dieci auto in una concessionaria a Tarsia, indagini in corso\n\n\n
Sparito da febbraio

’Ndrangheta, latitante arrestato in un villaggio turistico a Parghelia: era ricercato da mesi

Vincenzo La Rosa è stato catturato dai carabinieri nel Vibonese dopo mesi in cui si è sottratto alle forze dell’ordine. Deve scontare 6 anni per una condanna definitiva nell’inchiesta «Jail Express», per lui un’altra sentenza di primo grado a 25 anni nel processo Geolja
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, latitante arrestato in un villaggio turistico a Parghelia: era ricercato da mesi\n
Beccato

Gratta e Vinci da 10 milioni con il trucco, 50enne di Cosenza a processo per truffa: ecco come tentò di barare

Rodolfo Bianchi avrebbe unito due tagliandi non vincenti per simulare una vincita da 10.000.540 euro. I controlli hanno scoperto l’anomalia. Ora l’uomo affronta un procedimento giudiziario a Roma
Redazione Cronaca
Gratta e Vinci da 10 milioni con il trucco,\u00A050enne di Cosenza a processo per truffa: ecco come tentò di barare\n
Ambiente inquinato

Guardia Piemontese, sequestrata una discarica abusiva di 2mila mq: all’interno rifiuti speciali anche pericolosi

Cinque le persone denunciate, tra loro il proprietario del terreno che secondo le indagini incendiava alcuni materiali per eliminare le tracce che avrebbero fatto emergere ulteriori responsabili dei reati
Redazione Cronaca
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13 ottobre 2026
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Vibo, persi 150mila euro per una pec non letta

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13 ottobre 2026
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13 ottobre 2026
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13 ottobre 2026
Ore 17:39
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Cambio al vertice

Polizia di Stato, Maria Assunta Ghizzoni è il nuovo capo della Squadra Mobile di Reggio: una lunga esperienza nelle indagini antimafia alla guida degli investigatori

Il primo dirigente subentra a Gianfranco Minissale, trasferito a Roma. Dopo gli incarichi a Biella, Firenze e Perugia, arriva nella città dello Stretto
Redazione
14 ottobre 2026
Ore 07:38
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Falsa autorizzazione

Si fingono inviati del vescovo per vendere quadretti a scuola: truffa sventata a Crotone

La Curia arcivescovile segnala l’episodio alle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato da una docente. Avvisati anche i dirigenti scolastici: nessuna autorizzazione alla vendita di prodotti a nome dell’Arcidiocesi
Redazione Cronaca
14 ottobre 2026
Ore 07:35
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In manette

Presunti abusi sessuali su una minorenne a Tortora: arrestati la madre e il suo compagno

La misura eseguita nei giorni scorsi dopo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Scalea e della Stazione di Praia a Mare. I due sono stati trasferiti in carcere
Redazione Cronaca
14 ottobre 2026
Ore 07:33
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Il lutto

È morta la madre del nostro giornalista Franco Sangiovanni, il cordoglio del network LaC

Per Franco l’abbraccio dell’editore, dei direttori editoriale e responsabile e di tutta la redazione. Il presidente Maduli: «L’amore di un figlio verso la propria madre resta per sempre»
Redazione
14 ottobre 2026
Ore 06:41
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Sistema smantellato

Blitz antidroga nel Catanzarese, 24 misure cautelari: per pagare le dosi usavano anche le tessere del Reddito di cittadinanza – I NOMI

Operazione dei carabinieri tra Catanzaro e Vicenza nell’inchiesta “Social Card”: 12 persone in carcere, 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione. Sequestrato un bar usato come deposito e luogo di consumo della cocaina
Redazione Cronaca
14 ottobre 2026
Ore 05:27
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L’oro verde

Bergamotto IGP, bocciato dal TAR anche il ricorso della Società agricola Foti

Dopo il Consorzio DOP, salta anche il procedimento avanzato dal produttore. Per i giudici il disciplinare rispetta la normativa IGP e il MASAF ha agito correttamente: il traguardo IGP per l’agrume fresco sembra più vicino e procede spedito verso l’approvazione della Commissione Europea
Silvio Nocera
14 ottobre 2026
Ore 05:03
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Cosa sostiene l’accusa

Caso Ettore Giordano, la Procura di Cosenza ricostruisce le tre fasi della morte

Simulazioni, analisi del Dna, prove sul cavo e modello 3D: per il consulente della Procura la dinamica suicidaria è compatibile con la scena
Antonio Alizzi
14 ottobre 2026
Ore 04:30
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Situazione delicata

Carburante a rischio anche in Calabria, l’allarme di Eni: oltre 50 distributori a secco al Sud per il blocco Ilva

La protesta degli operai a Taranto blocca i rifornimenti alla raffineria, snodo strategico anche per parte della nostra regione. Enilive segnala carenze nei distributori e negli aeroporti pugliesi: se l’impasse continuerà, potrebbero emergere nuove criticità
P. P. P.
13 ottobre 2026
Ore 17:49
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L'oro verde

Bergamotto Igp, primo stop per il Consorzio della Dop: il Tar boccia il primo ricorso

I giudici amministrativi del Lazio hanno respinto la linea del Consorzio guidato da Ezio Pizzi dichiarando infondati diversi aspetti del ricorso in attesa del secondo procedimento
Silvio Nocera
13 ottobre 2026
Ore 16:05
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Illusione ottica

L'inganno delle celle fantasma: in Calabria carceri al collasso ma il dramma è nascosto da numeri virtuali

I bollettini ufficiali mostrano strutture a norma, ma la realtà censita dalle schede ministeriali svela centinaia di posti inagibili divorati dal degrado. Dallo shock di Castrovillari al paradosso di Crotone: l'inchiesta sui dati del report Ottorighe di settembre 2026
P. P. P.
13 ottobre 2026
Ore 16:01
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Da Palazzo Luigi Razza

Valentianum, il Comune replica: «Nessuno sfratto alla Camera di Commercio, i locali serviranno alle associazioni». La nostra risposta

Il sindaco Romeo rimarca quanto era già scritto nel nostro articolo: il mancato rinnovo della locazione dei soli locali al piano terra del complesso di piazza San Leoluca. Nessun chiarimento, invece, sul canone pagato fino ad oggi, pari ad appena 1.248 euro l’anno
Redazione
13 ottobre 2026
Ore 15:48
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‘Ndrangheta

Rinascita Scott, 15 richieste di pena in appello in un troncone celebrato con rito abbreviato – NOMI

Si tratta di posizioni per le quali si era registrato un annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Sul banco degli imputati esponenti dei clan attivi a Vibo, San Gregorio d’Ippona, Nicotera, Briatico e Sant’Onofrio
Giuseppe Baglivo
13 ottobre 2026
Ore 14:30
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Le carte dell’inchiesta

Caso Ettore Giordano, dal nodo al Dna: i dieci punti contestati dalla famiglia

Le consulenze analizzano cavo, tracce biologiche, lesioni, postura del corpo, condizioni tossicologiche ed epoca della morte
Antonio Alizzi
13 ottobre 2026
Ore 13:05
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Il caso

Furto di un escavatore di Calabria Verde a Roccaforte del Greco, la ferma condanna dell’Amministrazione comunale

Strumento prezioso per garantire interventi di manutenzione, sistemazione e ripristino di numerose strade del territorio, il mezzo è stato sottratto ai danni dell’intera comunità. Il sindaco Nucera: «La comunità non deve essere penalizzata da gesti che ostacolano il lavoro quotidiano»
Redazione
13 ottobre 2026
Ore 13:03
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Mezzo rubato

Roccaforte del Greco, rubato un escavatore di Calabria Verde: la condanna del Comune

Il sindaco Ercole Nucera e l’Amministrazione comunale denunciano i danni alla comunità e il rischio di rallentamenti nei lavori di manutenzione e ripristino della viabilità
Redazione
13 ottobre 2026
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A oltranza

«Produciamo a cinque euro, vendiamo a tre»: la protesta degli agricoltori calabresi blocca statale e svincolo a Falerna

Costi insostenibili e ricavi insufficienti, mentre si annunciano nuovi presidi il 16 ottobre. Nel presidio anche un agricoltore di 18 anni che teme di dover chiudere l’azienda. La richiesta è un intervento urgente sul gasolio e sui costi di produzione: «Siamo pronti ad andare anche a Roma»
Cristina Iannuzzi
13 ottobre 2026
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I danni del maltempo

Area Grecanica, nuovo vertice a Melito con Cannizzaro, Costarella e i sindaci: «La Regione chiederà lo stato di emergenza nazionale»

Avviata la ricognizione estendendola ad abitazioni e attività commerciali. Già partiti i lavori sulla Melito–Roccaforte, in arrivo altri mezzi della Città Metropolitana. La Protezione civile: «Serve un quadro dettagliato per adottare i provvedimenti post-emergenziali»
Silvio Cacciatore
13 ottobre 2026
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la cerimonia

Catanzaro, il 18 ottobre torna sul lungomare il monumento agli Invalidi per Servizio e ai Caduti

L’U.N.M.S. restituisce alla città il simbolo distrutto dal ciclone Harry. Alla cerimonia parteciperà il presidente nazionale Antonino Mondello, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e degli studenti
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13 ottobre 2026
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San Giovanni in Fiore, gli Invisibili sfidano il freddo e la pioggia: quattro lavoratori in sciopero della fame

Sono 173 i lavoratori che chiedono certezze sul futuro occupazionale. Dopo la prima notte trascorsa nelle tende davanti al Comune la protesta va avanti. La vertenza va avanti tra richieste di stabilizzazione e scaricabarile politico
Redazione Cronaca
13 ottobre 2026
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cronaca

Processo naufragio Cutro: domani presidio di solidarietà per Arslan, Hussain e Fuat davanti la Corte d’Appello di Catanzaro

Il Collettivo L'AltraMarea invita tutti a partecipare: «dietro un processo ci sono persone, vite e storie che meritano di essere ascoltate»
redazione
13 ottobre 2026
Ore 10:24
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