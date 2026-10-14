Blitz antidroga nel Catanzarese, 24 misure cautelari

Vincenzo La Rosa è stato catturato dai carabinieri nel Vibonese dopo mesi in cui si è sottratto alle forze dell’ordine. Deve scontare 6 anni per una condanna definitiva nell’inchiesta «Jail Express», per lui un’altra sentenza di primo grado a 25 anni nel processo Geolja
Cinque le persone denunciate, tra loro il proprietario del terreno che secondo le indagini incendiava alcuni materiali per eliminare le tracce che avrebbero fatto emergere ulteriori responsabili dei reati
La Curia arcivescovile segnala l’episodio alle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato da una docente. Avvisati anche i dirigenti scolastici: nessuna autorizzazione alla vendita di prodotti a nome dell’Arcidiocesi
Operazione dei carabinieri tra Catanzaro e Vicenza nell’inchiesta “Social Card”: 12 persone in carcere, 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione. Sequestrato un bar usato come deposito e luogo di consumo della cocaina
Dopo il Consorzio DOP, salta anche il procedimento avanzato dal produttore. Per i giudici il disciplinare rispetta la normativa IGP e il MASAF ha agito correttamente: il traguardo IGP per l’agrume fresco sembra più vicino e procede spedito verso l’approvazione della Commissione Europea
La protesta degli operai a Taranto blocca i rifornimenti alla raffineria, snodo strategico anche per parte della nostra regione. Enilive segnala carenze nei distributori e negli aeroporti pugliesi: se l’impasse continuerà, potrebbero emergere nuove criticità
I bollettini ufficiali mostrano strutture a norma, ma la realtà censita dalle schede ministeriali svela centinaia di posti inagibili divorati dal degrado. Dallo shock di Castrovillari al paradosso di Crotone: l'inchiesta sui dati del report Ottorighe di settembre 2026
Il sindaco Romeo rimarca quanto era già scritto nel nostro articolo: il mancato rinnovo della locazione dei soli locali al piano terra del complesso di piazza San Leoluca. Nessun chiarimento, invece, sul canone pagato fino ad oggi, pari ad appena 1.248 euro l’anno
Si tratta di posizioni per le quali si era registrato un annullamento con rinvio ad opera della Cassazione. Sul banco degli imputati esponenti dei clan attivi a Vibo, San Gregorio d’Ippona, Nicotera, Briatico e Sant’Onofrio
Strumento prezioso per garantire interventi di manutenzione, sistemazione e ripristino di numerose strade del territorio, il mezzo è stato sottratto ai danni dell’intera comunità. Il sindaco Nucera: «La comunità non deve essere penalizzata da gesti che ostacolano il lavoro quotidiano»
Costi insostenibili e ricavi insufficienti, mentre si annunciano nuovi presidi il 16 ottobre. Nel presidio anche un agricoltore di 18 anni che teme di dover chiudere l’azienda. La richiesta è un intervento urgente sul gasolio e sui costi di produzione: «Siamo pronti ad andare anche a Roma»
Avviata la ricognizione estendendola ad abitazioni e attività commerciali. Già partiti i lavori sulla Melito–Roccaforte, in arrivo altri mezzi della Città Metropolitana. La Protezione civile: «Serve un quadro dettagliato per adottare i provvedimenti post-emergenziali»
L’U.N.M.S. restituisce alla città il simbolo distrutto dal ciclone Harry. Alla cerimonia parteciperà il presidente nazionale Antonino Mondello, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e degli studenti
Sono 173 i lavoratori che chiedono certezze sul futuro occupazionale. Dopo la prima notte trascorsa nelle tende davanti al Comune la protesta va avanti. La vertenza va avanti tra richieste di stabilizzazione e scaricabarile politico