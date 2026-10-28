Carcere e domiciliari disposti dal gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti. Nel mirino degli inquirenti anche Silvana Sibarelli, deceduta nell’agguato del 24 ottobre scorso, il sindaco Flavio Stasi, il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Lucisano e i presunti autori dell’omicidio di Pasquale Aquino. Focus invece sui delitti Morello e Cimino grazie alle dichiarazioni del pentito Ciro Nigro

Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio sotto scacco dal punto di vista criminale. Ecco le decisioni del gip Fabiana Giacchetti riguardo alle richieste di misure cautelari avanzate dai pubblici ministeri Alessandro Riello e Stefania Paparazzo che nel corso delle indagini sono stati coadiuvati dai magistrati Giancarlo Novelli e Vincenzo Capomolla, all’epoca entrambi in servizio nel ruolo di procuratore aggiunto della Procura di Catanzaro. In carcere presunti esponenti della ‘ndrangheta, mentre più in generale sono coinvolti politici, come Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, e Pietro Lucisano, consigliere comunale di Forza Italia. Nelle carte dell’inchiesta anche i presunti autori e mandanti degli omicidi Cimino e Morello.

Nell’ordinanza figura anche il nome di Silvana Sibarelli, compagna di Damiano Pepe, trucidata dai killer intervenuti nel cuore della notte del 24 ottobre in contrada Lattughelle. Nell’inchiesta c’è anche Marcello Pepe, fratello di Damiano, nonché Francesco Le Pera, condannato a 30 anni di carcere di recente per l’omicidio di Pasquale Aquino. Presenti pure i presunti complici del delitto di Schiavonea, vale a dire Giorgio Arturi e Manuel Intrieri. Infine, compare il nome anche di Rocco Azzaro.

Blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano All’Ionio, i nomi degli indagati

Il gip ha disposto la custodia in carcere per:

1. ABBRUZZESE Aldo per il capo 1;

2. ATTADIA Pietro per il capo 1;

3. ARTURI Giorgio detto Massimo cl. 1973 per il capo 1;

4. AZZARO Rocco per i capi 1, 11, 19;

5. BENEMERITO Luigi per il capo 1;

6. CIVALE Carmine per il capo 1;

7. CHIARADIA Giovanni per i capi 1, 14 e 15;

8. CHIARADIA Piero Francesco per i capi 1, 14 e 15;

9. COVELLO Giovanni per il capo 1;

10. DE SIMONE Augusto per il capo 1;

11. DE VINCENTI Francesco per il capo 1;

12. FERRANTE Giuseppe per il capo 1;

13. GALLUZZI Salvatore per il capo 1;

14. GINESE Carmine per il capo 1;

15. LE PERA Francesco per i capi 1 e 17;

16. MATALONE Annibale per i capi 1, 2, riqualificato il delitto ex art. 378 c.p., esclusa

l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., 7, 9, 10;

17. PEPE Damiano per i capi 1, 12, 13, 19 e 21;

18. PERRI Natale per i capi 1 e 18;

19. SAMMARRO Giuseppe per il capo 1;

20. SCARCELLA Alfonso per i capi 1 e 13;

21. SEMERARO Pasquale detto “Nino” cl. 1988, per i capi 1 e 13;

22. SIBARELLA Vincenzo per i capi 1, 12, 19 e 21;

23. SIBARELLI Silvana per il capo 1;

24. SOMMARIO Francesco per il capo 1

25. SPINA Antonio Manuel per il capo 1;

Ai domidiciliari finiscono:

1. ALONIA Mario per i capi 12 e 13;

2. ANGIÒ Antonio per il capo 19;

3. ARCIDIACONO Domenico per il capo 19;

4. AZZARO Antonio per il capo 19;

5. BENINCASA Luigi per il capo 19;

6. CATALANO Domenico per il capo 3;

7. CURIA Vincenzo per il capo 7;

8. LA FAUCI Walter Giovanni per il capo 19;

9. LUCISANO Pietro per il capo 8;

10. INTRIERI Manuel per il capo 17;

11. MARTINO Antonio per il capo 17;

12. MAULICINO Giovanni per il capo 19;

13. MINGRONE Antonio per i capi 5 e 8;

14. PEPE Marcello per i capi 19 e 21;

15. SIBARELLI Sandro per il capo 19;

16. STASI Flavio per il capo 7;

17. STRAFACE Santo per il capo 19.