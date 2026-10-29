Operazione del Gruppo di Vibo Valentia in diversi negozi della provincia. I controlli hanno evidenziato irregolarità nelle indicazioni necessarie a conoscere caratteristiche, provenienza e uso sicuro della merce. Segnalazioni alla Camera di Commercio

Mancano appena due giorni ad Halloween e nei negozi del Vibonese scattano i sequestri della Guardia di Finanza. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti 3.444 articoli tra prodotti destinati alla festa del 31 ottobre e oggetti di bigiotteria, esposti per la vendita senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa a tutela dei consumatori. Una parte della merce era costituita da giocattoli destinati ai bambini, circostanza che rende ancora più delicata la questione della sicurezza dei prodotti.

L'operazione è stata condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell'ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale per contrastare la commercializzazione di prodotti irregolari.

Le irregolarità riscontrate nei negozi

Le verifiche hanno interessato alcuni esercizi commerciali della provincia di Vibo Valentia, dove i finanzieri hanno individuato numerosi articoli che non rispettavano gli obblighi informativi imposti dalla legge.

Le irregolarità riguardavano, in particolare, le informazioni che devono accompagnare i prodotti messi in commercio, necessarie affinché gli acquirenti possano conoscerne le caratteristiche, la provenienza e le modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza.

Non si tratta di aspetti puramente formali. Le indicazioni riportate sulle confezioni e sulle etichette consentono infatti ai consumatori di valutare ciò che acquistano e di utilizzare correttamente i prodotti. Un'esigenza particolarmente importante quando si parla di giocattoli e articoli destinati ai più piccoli.

Sequestri e sanzioni fino a 25.823 euro

Al termine delle ispezioni, i finanzieri hanno disposto il sequestro amministrativo di tutti i 3.444 articoli irregolari, sottraendoli alla vendita in vista della successiva confisca e distruzione.

Per gli esercenti sono scattate anche le segnalazioni alla Camera di Commercio di Vibo Valentia, competente per la contestazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa. Gli importi possono variare da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

Il comunicato della Guardia di Finanza non specifica il numero dei negozi controllati né i Comuni nei quali sono state riscontrate le violazioni.

I controlli proseguiranno

L'intervento si inserisce nel più ampio piano di vigilanza predisposto dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle per garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare la diffusione di prodotti non conformi.

L'obiettivo è duplice: proteggere gli acquirenti dai rischi legati alla commercializzazione di merce irregolare e tutelare la concorrenza, evitando che gli operatori che non rispettano le disposizioni possano ottenere vantaggi rispetto ai commercianti in regola.

La Guardia di Finanza ha annunciato che le verifiche proseguiranno sul territorio provinciale, con ulteriori controlli mirati nei circuiti della distribuzione commerciale.