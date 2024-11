Due boati, forti ed intensi, nel pomeriggio di oggi hanno scosso la grande città di Corigliano-Rossano. Subito la mente è volata alla paura terremoto che da queste parti, in verità, è sempre aleggiante. I sismografi dell'Ingv, però, in queste ore (per fortuna) non hanno rivelato alcuna scossa. A generare quei due boati, infatti, sono state probabilmente alcune navi militari che fino alle ore 20.00 di stasera hanno effettuato esercitazioni nelle zone di mare denominate SIERRA 733 Alfa, Bravo, Charlie e Delta, antistanti la costa ionica calabra e precisamente a largo di contrada Fossa-Zolfara nel comune di Corigliano-Rossano. Insomma, una simulazione di difesa militare di cui, nei giorni scorsi, il comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano aveva dato notizia attraverso un'apposita ordinanza di allerta per tutti i natanti.