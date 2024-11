Paura nella notte a Gioia Tauro. È scoppiato un camper parcheggiato nel cortile interno di un'abitazione a Gioia Tauro in via Toscanini. Un'esplosione enorme avvertita in tutta la città attorno a mezzanotte.

La deflagrazione ha investito in pieno la casa, che ha preso fuoco. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Accorsi, in modo tempestivo, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

Del mezzo non resta quasi più nulla. Al momento sono in corso approfondimenti sulle cause dell'incidente. Il boato è stato provocato presumibilmente dallo scoppio delle bombole a gas presenti sul mezzo.