Per la prima volta è stata documentata dai carabinieri la cerimonia di conferimento della Santa, il più alto grado di affiliazione 'ndranghetista

"Per la prima volta sono stati documentati in diretta i giuramenti con conferimento di cariche e doti". Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini che ha coordinato l'indagine della Dda milanese che ha portato in carcere 37 persone affiliate alla 'ndrangheta e tre agli arresti domiciliari. "Abbiamo sentito il giuramento dalla voce dei mafiosi mentre in precedenza era sempre stato raccontato negli interrogatori dai boss - ha dichiarato la Boccassini - e qui non siamo in Calabria ma nella ridente provincia del nord dove sono state individuate le 'mangiate' cioè i summit di 'ndrangheta".

"Nel corso delle perquisizioni di oggi è stato trovato un quaderno con un formulario - ha spiegato Ilda Boccassini nell'illustrare i particolari dell'operazione della Dda milanese - A differenza dei giovani che hanno la Costituzione sul tavolino l'antistato ha le formule dei riti".