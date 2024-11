Situazione stabile per quanto riguarda i nuovi contagi in Calabria dove oggi si registrano +2.134 casi (ieri erano 2.197), 4 morti (2 a Cosenza e 2 a Reggio), 8.696 tamponi. In base ai dati diffusi dal bollettino aumentano i ricoveri: +15 nei reparti ordinari, situazione invariata in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono 964, il tasso di positività al 24,54% (ieri eral al 24,36%). I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +145, Cosenza 610, Crotone +340, Reggio Calabria +619, Vibo Valentia +413, Altra regione +7.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.523.116 (+8.696). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 266.337 (+2.134) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: