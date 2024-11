Ha causato danni e allagamenti il violento nubifragio abbattutosi nel pomeriggio su San Marco Argentano, nel cosentino. La forte precipitazione, preannunciata da un cielo plumbeo e dall’allerta diffusa dalla Protezione Civile, ha rovesciato sull’abitato nella Valle dell’Esaro, una notevole concentrazione di pioggia tale da trasformare alcune strade del centro in abbondanti torrenti d’acqua.

Una palestra danneggiata

Particolari difficoltà, informa una nota della locale amministrazione comunale, sono state riscontrate tra Via Duca degli Abruzzi e Viale della Repubblica. L’area è stata transennata. Danni al piano seminterrato della scuola materna Sacro Cuore, parzialmente allagato. Inoltre fango e detriti, hanno invaso una palestra, causando lo sfondamento dei vetri delle porte di ingresso. Allagati anche alcuni magazzini e un appartamento.

Solidarietà istituzionale

«Il personale del comando di polizia locale e i volontari del nucleo emergenze di Protezione Civile, hanno ricevuto diverse segnalazioni e, in serata, hanno prontamente trasmesso una relazione nella quale sono state evidenziate le principali criticità riscontrate nel corso dei sopralluoghi – scrive il sindaco Virginia Mariotti - L'evento eccezionale, per fortuna, non ha causato danni alle persone».