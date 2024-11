«Il rinvenimento di un ordigno in una via centralissima della nostra città, ci lascia esterrefatti ed attoniti. Un gesto vile e cattivo, che indipendentemente dal destinatario e dalle motivazioni, mina fortemente il cammino di crescita umana, sociale ed economica, che da tempo è stato intrapreso dalla nostra comunità». Così in una nota il sindaco di Taurianova Roy Biasi.

«Taurianova non merita un simile gesto. Taurianova ripudia fortemente tutto ciò che afferisce alla mafia e ai suoi atteggiamenti mafiosi. Taurianova non tollera più che persone senza scrupoli, possano con la loro viltà, avvolgere la Città in una coltre di nubi. Taurianova è una città onesta, fatta di persone per bene, che rigettano la mafia e i suoi derivati, considerandola il cancro che ha impedito negli anni qualunque forma di sviluppo. Un tumore che va definitivamente estirpato con forza e determinazione».

«Ne abbiamo abbastanza di gesti simili, di gente simile, di vigliacchi simili, che agiscono nell’ombra e che non hanno il coraggio delle loro azioni - prosegue Biasi -. Basta. Per questo siamo fortemente accanto alle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il gran lavoro svolto, in questi anni difficili e che continuano a svolgere quotidianamente, in favore della nostra Città, augurandoci che l’autore o gli autori del vile dell’attentato, vengano individuati al più presto e ricevano dallo Stato la giusta punizione, per la ignobiltà del loro operato».

«Da parte nostra, vogliamo rassicurare la gente, che non sarà questo a rallentare o frenare il nostro percorso politico e amministrativo, volto a fare di Taurianova una città sempre più libera, onesta, bella, operosa e fiera» conclude il primo cittadino taurianovese.