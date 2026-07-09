Nuovo provvedimento cautelare nell'ambito di un procedimento per codice rosso a Isola Capo Rizzuto. I Carabinieri della Tenenza hanno eseguito il divieto di dimora nel comune nei confronti di una donna di 45 anni, di origine straniera, già destinataria di un divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico.

L'indagine ha preso avvio alcune settimane fa, dopo le segnalazioni relative ai comportamenti che la donna avrebbe tenuto nei confronti dei figli minori, che sarebbero stati vittime di percosse e violenze. Messa immediatamente in sicurezza la posizione delle presunte vittime, i militari dell'Arma hanno attivato le procedure previste dalla normativa sul codice rosso, consentendo in pochi giorni l'emissione delle prime misure cautelari.

Il nuovo provvedimento del divieto di dimora rappresenta un ulteriore livello di tutela e si aggiunge a quello già disposto in precedenza, rafforzando le misure di protezione nei confronti delle persone offese.

Nel comunicato, l'Arma dei Carabinieri evidenzia inoltre il ruolo svolto dai militari con tempestività e sensibilità nella gestione del caso, sottolineando anche il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

Resta fermo che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell'indagata dovrà essere accertata nel corso del successivo iter processuale, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.