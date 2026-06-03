Partenza dalla stazione di servizio in cui è avvenuto l’eccidio dei migranti e arrivo in paese. Il corteo nel pomeriggio
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Sabato si terrà una manifestazione della Cgil partendo dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti proseguendo con un corteo fino ad arrivare in piazza ad Amendolara, nel Cosentino. Lo rende noto all'Ansa la segretaria generale Flai Cgil Pollino-Sibaritide Federica Pietramala spiegando che non è ancora stato confermato l'orario ma, con ogni probabilità, si terrà nel pomeriggio. Alla manifestazione parteciperà anche il segretario generale Maurizio Landini.