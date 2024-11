No, non è solo una questione di recupero di un bene storico. E non è solo un problema di natura estetica. L’arco dell’antico mulino sito lungo la strada che conduce a località Rocchetta a Briatico dev’essere ripristinato per ragioni di sicurezza pubblica. La difficoltà di mezzi di soccorso di attraversare il tratto è la prova più lampante. Nel giro di pochi giorni, due distinti episodi, prontamente immortalati dagli stessi cittadini briaticesi. Nel primo caso, una ambulanza; nel secondo, un mezzo dei vigili del fuoco.

Eppure, nonostante i ripetuti appelli e nonostante la disponibilità dei proprietari al recupero del pregevole manufatto storico, le istituzioni latitano. Nessun cenno neanche dalla Soprintendenza archeologica: «A quanto pare, oltre ad uno sparuto numero di residenti, le stesse associazioni e le istituzioni non sembrano molto interessate al recupero», sostengono i cittadini. E ancora: «È una vergogna e dovrebbe intervenire l’autorità giudiziaria per accertare responsabilità ed omissioni». Non si tratta di un intervento a lungo rimandabile: «Se dovesse succedere l’irreparabile, vedremo chi pagherà alla fine», concludono.