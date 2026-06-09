Il fatto che portasse capelli lunghi ha indotto in errore i primi soccorritori che lo hanno avvistato in acqua e che avevano pensato fosse una donna

È stato recuperato il cadavere avvistato in mattinata tra gli scogli della costa di Briatico, nel Vibonese.

Si tratta di un uomo caucasico di 20-30 anni che non è stato ancora identificato. Il fatto che portasse capelli lunghi ha indotto in errore i primi soccorritori che lo hanno visto in mare e che avevano pensato fosse una donna.

Secondo i primi accertamenti sarebbe morto una quindicina di ore prima dell'avvistamento. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di ferite provocate da armi ma lesioni provocate dall'urto con gli scogli. Dalle primi indicazioni potrebbe essere annegato.

In tasca aveva il cellulare mentre nei sacchetti trovati sugli scogli è stato trovato un borsello e alcuni indumenti.