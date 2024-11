Il proprietario dello stabilimento balneare non ha fornito la concessione demaniale prevista per l'occupazione di suolo, rilasciata dal comune competente

Il titolare di uno stabilimento balneare abusivo è stato denunciato nel Vibonese. Sono state tre pattuglie della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza del Reparto operativo aeronavale e dei carabinieri di Vibo Valentia, coordinate dalla Prefettura di Vibo, nel corso di un'attivita' di vigilanza lungo la fascia costiera compresa tra Vibo Marina e Zambrone, a sottoporre a controllo un chiosco e il relativo stabilimento balneare a Briatico.

Il proprietario dello stabilimento balneare non ha fornito la concessione demaniale prevista per l'occupazione di suolo, rilasciata dal Comune competente ed è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo di circa 180 metri quadri.

Tutta l'attrezzatura balneare (32 ombrelloni, lettini e sedie a sdraio) è stata sequestrata. L'esecuzione del sequestro ha consentito lo sgombero dell'area demaniale marittima occupata, tornata nuovamente libera per la fruizione dei bagnanti.