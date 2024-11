Tra gli ovini controllati dai veterinari dell’Asp accertati 15 casi

VIBO VALENTIA - Un intero gregge di capre e pecore è stato sequestrato a Briatico dopo che i veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha accertato che 15 capi erano malati di brucellosi. I controlli hanno portato all’individuazione degli animali infetti che sono stati isolati dal gregge e avviati alla macellazione. Gli altri capi sono stati messi in quarantena. La brucellosi ovi-caprina, è malattia infettiva e contagiosa. E’ trasmissibile anche all'uomo sia per via diretta che per via indiretta tramite consumo di prodotti di origine animale contaminati.