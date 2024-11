Una task forse ‘che coinvolga magistratura, forze dell’ordine, istituzioni locali, Regione'

«In Calabria contro gli amministratori locali è ormai in atto una vera e propria guerra caratterizzata dallo stillicidio quasi quotidiano di minacce ed attentati intimidatori. Questa notte è toccato al sindaco di Zagarise (Cz), Domenico Gallelli, eletto da poco meno di un anno, al quale ignoti hanno incendiato l'autovettura». Lo dice Enza Bruno Bossio, deputata del Pd, la quale propone l'istituzione di una task force «che coinvolga - spiega - magistratura, forze dell'ordine ed istituzioni locali a cominciare dalla Regione Calabria per individuare una strategia comune di contrasto a questo fenomeno» che, spiega, che «ha ormai assunto dimensioni e caratteri troppo ampi e inquietanti per consentire sottovalutazioni o risposte ordinarie, per come giustamente è stato sottolineato nei giorni scorsi dalla Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali presieduta dalla sen. Doris Lo Moro. Come ha giustamente sottolineato in quella sede il presidente della Regione Mario Oliverio - prosegue la deputata - è necessario uscire una volta per tutte dalla stanca ritualità che circonda i migliaia di casi di attentati di amministratori locali che, nonostante tutto e a rischio della loro stessa incolumità personale, continuano a fare degnamente il proprio dovere di rappresentanti delle loro comunità. È necessario, dunque, fare di più e meglio».