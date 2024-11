Calci e pugni all’indirizzo della vittima per potergli strappare il marsupio contenente denaro. Il giovane è stato subito individuato dai carabinieri

Un invalido civile di mezza età è stato vittima di una brutale rapina lungo la centrale via Nazionale nel tardo pomeriggio di ieri. Un 29enne di origini marocchine, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio si è consumato in pochi minuti, lasciando segni indelebili sulla vittima e sulla comunità.

La rapina

L'uomo stava percorrendo via Nazionale quando è stato improvvisamente afferrato da dietro e scaraventato a terra. Il giovane aggressore non ha esitato a colpire la vittima con violenti calci e pugni al volto, riducendola in uno stato di semi-incoscienza. Approfittando della sua vulnerabilità, gli ha strappato il marsupio contenente denaro e documenti personali prima di fuggire, lasciandolo ferito sul selciato. Alcuni passanti, testimoni dell’aggressione, hanno immediatamente allertato i Carabinieri. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo.

Grazie alle indicazioni dei presenti, che hanno fornito una descrizione dettagliata del rapinatore, i militari sono riusciti a rintracciarlo in pochi minuti nei pressi di una stazione di servizio. Qui il giovane stava controllando il contenuto del marsupio appena sottratto. Una volta bloccato e perquisito, è stato accompagnato presso la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano.

In carcere

Il fotosegnalamento ha permesso di identificare il responsabile come un cittadino originario del Marocco di 29 anni, già noto alle autorità. Durante le verifiche, è emerso che a suo carico era stato recentemente emesso un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Le operazioni si sono concluse con l’arresto in quasi flagranza di reato e il trasferimento presso il carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei magistrati della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio. La vittima, nel frattempo, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso. Ha riportato lesioni diffuse al volto e in altre parti del corpo, ma ha potuto riavere indietro i suoi effetti personali grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta con precisione dalla Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano Rossano. La sinergia tra i militari e la Procura ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto pericoloso, garantendo sicurezza alla comunità