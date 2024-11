Il 96enne è stato trovato riverso in un terreno di sua proprietà in via Carlo V. A lanciare l'allarme una vicina che ha contattato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza

Brutta disavventura questo pomeriggio per Saverio Rotundo, in arte "U Ciaciu", artista catanzarese noto per le sue creazioni realizzate con materiali riciclati. Il 96enne è stato ritrovato riverso e in una pozza di sangue in un terreno di sua proprietà in via Carlo V. A lanciare l'allarme una vicina che ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Saverio Rotundo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio. Il 96enne era cosciente ma ferito alla testa e al corpo.

Luana Costa