Bunker Ardore 4 guugno 2026 Tenente Colonnello Davide Montinaro, Comandante Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria

La giovane è stata colpita più volte alle spalle e in altre parti del corpo. A prestarle i primi soccorsi un conoscente che l’ha accompagnata in Pronto Soccorso a Castrovillari. Non è in pericolo di vita ed è stata già dimessa
Ancora molte domande aperte dopo la conferenza stampa a Cosenza. Il procuratore D’Alessio non ha escluso altre cause per l’eccidio: spunta l’ombra di uno scontro tra etnie per il “governo” dei campi. Dubbi sulla trappola di fuoco scattata sotto le telecamere
VIDEO | Una camera da letto, un bagno, una stanza di fuga e una botola elettrica nascosta conducevano a un cunicolo sotterraneo che conduceva in aperta campagna. I carabinieri lo hanno scoperto durante una perquisizione ad Ardore
Rocco Zuccarella, imprenditore agricolo del Metapontino indicato, come datore di lavoro delle vittime, respinge ogni illazione: «Assunzioni, stipendi e controlli erano regolari. Nessuna contestazione da magistratura o forze dell’ordine»
La testimonianza dell’unico superstite del rogo nella stazione di servizio sulla statale 106, la caccia ai due presunti caporali pachistani e l’arresto. Le fasi salienti dell’inchiesta della Procura di Castrovillari
Da Catanzaro il segretario generale della Uil punta il dito contro la criminalità organizzata: «Non basta fermare gli esecutori, bisogna individuare chi garantiva protezione e controllo sul territorio»
Dopo la strage ad Amendolara, il segretario calabrese del sindacato Gianfranco Trotta lancia l’allarme sul caporalato tra lavoratori ammassati in case fatiscenti, turni massacranti e diritti negati: «Le aziende non possono voltarsi dall’altra parte».
La strage di Amendolara riaccende il tema dei braccianti sfruttati nei campi della regione mentre il testo di una norma resta fermo da due anni in Commissione senza mai essere approvato e la politica mostra i suoi ritardi
La svolta nelle indagini grazie al video che mostra l’orrore del rogo e alla testimonianza di un carabiniere forestale che aveva controllato il minivan sulla 106. I presunti caporali fermati a Villapiana mentre preparavano la fuga. Accertamenti sulla ditta di Scanzano Jonico che aveva assunto le quattro vittime: si indaga sui contratti
Tre afghani e un pachistano bruciati vivi nella stazione di servizio sulla statale 106: avevano tra 19 e 29 anni, raccoglievano fragole nel Metapontino per aiutare le loro famiglie. Erano invisibili, senza diritti, sfruttati
L’indagine su Corigliano Rossano mostra uno squarcio dello sfruttamento del lavoro che è alla base del terribile omicidio dei 4 pakistani. Violenze sugli invisibili tollerate solo per mantenere concorrenziali i prezzi di frutta e verdura. Gli arresti non bastano: la questione è anche politica e riguarda tutti
Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti durante il rientro dei detenuti dai passeggi e hanno riportato ferite da taglio. Il sindacato parla di una situazione ormai fuori controllo e chiede un intervento urgente del Governo
Incontro all'invaso tra Maierato e Monterosso Calabro con amministratori, tecnici e operatori del territorio. Al centro il monitoraggio delle acque, il contrasto agli scarichi abusivi e gli interventi sui depuratori in vista della stagione estiva