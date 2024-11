Parla di probabile «scherzo di pessimo gusto tra alcuni dipendenti della struttura» l’imprenditore e candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo in merito al ritrovamento di una busta con all’interno un uccellino morto e un biglietto con frasi di minacce nel parcheggio del resort di proprietà del re del tonno. «Stamattina ero in visita a una bella realtà agricola nel Lametino quando sono stato avvisato dal direttore del Popilia Country Resort del ritrovamento di cui è già emersa notizia. Non intendo commentare ulteriormente questo episodio, che potrebbe essere anche riconducibile a uno scherzo di pessimo gusto tra alcuni dipendenti della struttura, se non per ribadire una volta di più la mia fiducia incondizionata nelle forze dell’ordine e nella magistratura che, sono sicuro, faranno chiarezza sulla vicenda».