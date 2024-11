Il presidente della Regione interviene dopo l'intimidazione a Raffaele Bava, esprimendogli solidarietà e condannando l'episodio: «Le istituzioni non abbassino la guardia e trovino soluzioni adeguate». Il sindaco di Vibo Valentia, Romeo: «La politica è chiamata a reagire in maniera compatta»

«Piena solidarietà a Raffaele Bava, direttore del Distretto sanitario vibonese, vittima di una vile intimidazione». Lo scrive in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo che il dirigente vibonese ha ricevuto una busta con tre proiettili.

«Episodi di violenza e minacce nei confronti del personale sanitario - aggiunge il governatore - stanno diventando sempre più una grave emergenza in tutto il Paese. Le istituzioni hanno il dovere, in questo delicato momento, di non abbassare la guardia, condannare con fermezza tali azioni e trovare le adeguate soluzioni a un fenomeno così inquietante. Ringrazio il generale Antonio Battistini che alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha fatto e sta facendo un grande lavoro. Il mio auspicio è che lo Stato intervenga con più decisione e che faccia sentire la sua vicinanza all’Asp e ai cittadini vibonesi».

Romeo: «La politica è chiamata a reagire in maniera compatta»

«L'amministrazione comunale di Vibo Valentia è vicina al dottore Raffaele Bava ed esprime ferma condanna per la deplorevole intimidazione subita dall'apprezzato medico vibonese». È quanto afferma il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il quale, appresa la notizia, ha inteso manifestare solidarietà e vicinanza al direttore sanitario dell'Asp.

«Ancora una volta - aggiunge il primo cittadino - dobbiamo assistere ad atti di violenza e intimidazione ai danni dei nostri medici. La classe dirigente e politica è dunque chiamata a reagire in maniera compatta e concreta individuando e adottando tutte le misure necessarie a tutela dei medici e degli operatori sanitari della nostra provincia. Al dottore Bava giunga dunque la solidarietà mia e di tutta la cittadinanza vibonese».