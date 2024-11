Mobili rotti, pneumatici, materiale in plastica e spazzatura di vario genere scaricati a bordo strada. I carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo grazie alla denuncia di un cittadino

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà a Caccuri un sessantenne di origini marocchine sorpreso mentre abbandonava rifiuti per strada. Le indagini che hanno portato alla denuncia hanno preso avvio dall'esposto presentato alla Stazione di Caccuri dei carabinieri da un cittadino, che ha riferito di avere visto il sessantenne mentre scaricava sul ciglio di una strada interpoderale un consistente quantitativo di rifiuti, tra i quali mobili rotti, pneumatici, materiale in plastica e spazzatura di vario genere.

Lo stesso cittadino ha anche comunicato ai militari alcuni numeri della targa del furgone su cui erano stati trasportati i rifiuti poi abbandonati. Grazie alle informazioni fornite dalla persona che ha presentato la denuncia, i carabinieri sono riusciti così a risalire all'identità delle persona responsabile dell'abbandono illecito dei rifiuti.