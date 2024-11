È successo ieri a Roggiano Gravina nel cosentino. L’uomo è deceduto a seguito dei traumi subiti nella caduta

Fatale gli è stata una caduta mentre raccoglieva olive nel suo terreno a Roggiano Gravina, in località Farneto. È morto così D.G., 85 anni. I famigliari hanno prontamente chiamato i soccorsi che sono intervenuti anche con un elisoccorso ma per l’anziano non ce l’ha fatta. È deceduto per i traumi subiti nella caduta e per un conseguente attacco cardiaco.