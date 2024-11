Grave incidente questa mattina intorno alle ore 8 nel comune di Acquaro, nelle Preserre Vibonesi. Un uomo, A.S, 55 anni, residente in contrada 'Nissì', nella frazione Piani, è rovinosamente caduto da una scala sulla quale era salito per sistemare alcune suppellettili all'interno del garage attiguo all'abitazione che divide con la moglie. E' stata proprio quest'ultima, non vedendo rincasare il consorte, a fare la scoperta e a far scattare i soccorsi. L'uomo, che ha perso conoscenza per diversi minuti, ha riportato forti traumi alla schiena e all'addome; è stato quindi immediatamente trasferito in elicottero - atterrato nel vicino campo sportivo - presso il nosocomio di Catanzaro. La prognosi è riservata.