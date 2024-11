VIDEO | Pasquale Paradiso è deceduto in un’area destinata all’addestramento dei cani. Imbracciava l’arma quando è scivolato. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica

All'età di 76 anni è morto Pasquale Paradiso, presidente provinciale dell'associazione Libera Caccia. È rimasto vittima di un incidente in un'area di campagna destinata all'addestramento dei cani, dove si trovava insieme ad un amico. Sarebbe improvvisamente scivolato mentre imbracciava il fucile. Nella dinamica dall'arma è partito un colpo che lo ha raggiunto al capo. I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. È morto sul colpo.

Profonda commozione

Sul posto sono giunti per i rilievi il medico legale, la polizia provinciale ed i carabinieri. Numerosi attestati di stima e di profonda commozione sono giunti dal vasto ed articolato comparto dell'attività venatoria della Calabria. La sola provincia di Cosenza annovera circa ottomila cacciatori. Nello scorso mese di febbraio Paradiso era stato nominato anche presidente dell’Urca (Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino) - Gestione Fauna e Ambiente.