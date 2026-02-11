Il pinscher è stato aggredito e ucciso dai due animali di grossa taglia fuggiti da una villa poco distante. Colpito anche il proprietario che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso

Una passeggiata mattutina si è trasformata in tragedia a Corigliano-Rossano. Un pinscher è stato aggredito e ucciso da due cani di razza lupo cecoslovacco fuggiti da una villa poco distante. Ferito il proprietario, soccorso e trasportato in ospedale.

Secondo quanto riportato nella querela presentata alla Procura di Castrovillari, l’uomo era appena uscito dal portone della propria abitazione con i suoi due cagnolini quando si è trovato davanti i due animali di grossa taglia, liberi e senza museruola. Uno dei due ha afferrato il pinscher, uccidendolo. Nel tentativo di mettere in salvo l’altro cane, il proprietario è stato morso alla mano destra ed è caduto a terra. Immediata la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono intervenute una volante della Polizia e una pattuglia della Polizia municipale.

Gli agenti hanno individuato l’abitazione da cui sarebbero usciti i cani, ma in un primo momento non sono riusciti ad avvicinarsi perché gli animali presidiavano l’ingresso. Solo dopo l’arrivo dei proprietari, i due lupi cecoslovacchi sono stati riportati nel cortile. Il pinscher è stato trovato poco distante, senza vita. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato la frattura della falange del quinto dito della mano destra, oltre a escoriazioni al ginocchio, con una prognosi iniziale di sette giorni. Nell’atto depositato, i coniugi rappresentati dall’avvocato Andrea Salcina, parlano di «violenza degli accadimenti» e di un cambiamento forzato delle proprie abitudini, per il timore che episodi simili possano ripetersi. Tra i reati ipotizzati: lesioni personali colpose, omessa custodia e mal governo di animali. La vicenda riaccende il tema della custodia degli animali di grossa taglia e delle misure di sicurezza nelle aree residenziali.