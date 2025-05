La cocaina era marchiata, forse in maniera non proprio originale, con l’adesivo di un peperoncino. Tanto per chiarire la provenienza, si potrebbe dire. In effetti, i due presunti corrieri arrivavano dalla Calabria e sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Trapani.

Si tratta di due pregiudicati di 60 e 56 anni, finiti in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale alle porte della città e, alla luce dei loro numerosi precedenti di polizia e del fatto che non veniva fornita una motivazione della loro presenza nella città di Trapani, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare all’esito della quale, nel bagagliaio dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 3.5 chilogrammi di cocaina.

A seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati tradotti nel carcere di Trapani. L’arresto e conseguente sequestro di sostanza stupefacente è un ulteriore risultato dell’incremento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani e in piena sinergia con le decisioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Trapani.