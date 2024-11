Previste intense precipitazioni che potrebbero determinare frane o inondazioni. A rischio le aree esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico

È stata diramata dal Centro Funzionale Multirischi della Calabria una comunicazione di allerta meteo a partire dalle 12 di oggi fino alle 16 di domani. Le aree interessate dalle intense precipitazioni sono il tirreno meridionale, la fascia ionica centrale e quella meridionale.

“Nelle aree a rischio di frana o a rischio di inondazione ed in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di frana) sono attese precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto localizzati o diffusi e di intensità da moderata a media. Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone direttamente investite dal fenomeno”.

l.c.