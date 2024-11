Il traffico aereo dirottato su Lamezia Terme. La situazione è costantemente monitorata dall’unità di crisi attivata dal Prefetto

L’aeroporto di Reggio Calabria è stato temporaneamente chiuso a causa del maltempo che sta flagellando la Calabria. Il traffico aereo è stato dirottato su Lamezia Terme. La situazione del maltempo sull’intera provincia è costantemente seguita dall’unità attivata già dalla serata di ieri dal prefetto di Reggio, Michele Di Bari.

Violenti temporali in Calabria, evacuate alcune famiglie nel Reggino





Critica la situazione anche in diverse altre zone della Regione, dove si segnalano smottamenti e allagamenti. Disagi a Girifalco, nel Catanzarese, dove è crollata una strada (VIDEO). Sorvegliato speciale il fiume Budello, a Gioia Tauro, che per due volte ha superato il livello di guardia durante la notte e che in passato è esondato più volte.

Aggiornamento - L'Aeroporto reggino, chiuso temporaneamente a causa del maltempo, è stato riaperto.