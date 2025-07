Rossano, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Praia a Mare, Cassano: la Calabria brucia da nord a sud. Una giornata di fuoco, alimentata dal vento di ponente e da temperature elevate, ha richiesto l’intervento simultaneo di decine di squadre tra Vigili del Fuoco, Calabria Verde, Protezione Civile e volontari. Incendi anche nella Locride, dove tuttora si è al lavoro per cercare di arginare le fiamme.

Rossano: fiamme verso il centro storico

Un vasto incendio è scoppiato in serata in località Pennino a Rossano. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su una collina scoscesa ricca di macchia mediterranea e uliveti, minacciando le abitazioni. Il fronte del fuoco si è pericolosamente avvicinato al centro storico di Rossano, in particolare alla zona del Villaggio Santa Chiara, dove alcuni residenti sono stati allertati per precauzione. Al lavoro squadre a terra e mezzi aerei, tra cui un Canadair.

San Giovanni in Fiore: 200 ettari divorati

Situazione critica anche nel cuore della Sila, dove un incendio ha devastato circa 200 ettari di vegetazione a San Giovanni in Fiore. Le fiamme sono partite da un terreno privato a mezzogiorno e si sono rapidamente estese al demanio forestale e alla pineta, spinte da raffiche che hanno complicato le operazioni di contenimento. Attualmente si registra un lento arretramento del fuoco, che ha intaccato anche il sottobosco. Sul posto operano dieci squadre tra Calabria Verde e Vigili del Fuoco, con l’ausilio di autobotti, mezzi 4x4 (PK) e un Canadair impegnato nei lanci d’acqua.

Corigliano: abitazioni minacciate a Villaggio Frassa

Un altro fronte preoccupante si è aperto a Villaggio Frassa, nel territorio di Corigliano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno raggiunto le prime case e minacciano diverse abitazioni. Le squadre d’intervento stanno lavorando per contenere l’avanzata del fuoco e mettere in sicurezza i residenti. Le operazioni risultano particolarmente delicate per la presenza di sterpaglie e oliveti vicini agli edifici.

Praia a Mare e Cassano: roghi ancora attivi

In questo momento, risultano attivi altri focolai a Praia a Mare e a Cassano allo Ionio, dove le squadre sono impegnate da ore in un’attività di contenimento che si è rivelata particolarmente complessa per via della vegetazione fitta e delle condizioni meteo sfavorevoli. Anche a Paludi le fiamme si stanno espandendo a macchia d'olio nei pressi della chiesa di Sant'Antonio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso su più fronti, mentre resta massima l’allerta per l’innalzarsi del rischio incendi. L’unità di crisi regionale è in costante aggiornamento con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) per l’impiego coordinato di mezzi aerei. Il timore principale resta l’eventualità che le raffiche di vento possano riaccendere focolai già domati o generare nuovi punti di combustione. Le forze dell’ordine stanno monitorando anche eventuali elementi riconducibili a cause dolose.