Le previsioni meteo evidenziano per la giornata odierna ancora temporali sparsi sulla nostra regione in attenuazione nella giornata di domani. In particolare per oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud orientali con forti raffiche. Mari da agitati a molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo riferiscono dal Centro funzionale Multirischi dell’Arpacal.

Domani allerta gialla

Alle precipitazioni attualmente in atto, intensità in diminuzione, si aggiungono venti molto forti, registrati soprattutto lungo il versante Tirrenico. Aggiornata l’allerta che passa da rossa ad arancione nelle zone del Reggino, della Locride e del Crotonese. Sempre allerta arancione lungo i territori della costa ionica, compresi quelli ricadenti nelle province di Cosenza e del Catanzarese.

Per domani 13 novembre invece previsto livello giallo tutte le zone d'allerta.

Situazione meteo monitorata h24

Il Centro multirischi Arpacal, si ribadisce nella nota stampa, continua a seguire in h24 l’evolversi della situazione ed il monitoraggio degli effetti al suolo in contatto con il direttore generale Arpacal ed il presidente della giunta regionale, nonché il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – Utg e la Prociv regionale.

