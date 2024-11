La Finanza ancora una volta negli uffici di Catanzaro di Calabria Verde. Verifiche sulla gestione dei Por tra il 2007 e il 2013

Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Catanzaro ha acquisito stamattina, nella sede di "Calabria Verde", la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi Por Calabria 2007-2013, compresi gli stati di avanzamento dei lavori, relativi agli interventi di messa in sicurezza degli alvei dei fiumi e per la mitigazione del rischio frane. L'acquisizione é stata fatta su delega del pm della Procura della Repubblica di Catanzaro, Alessandro Prontera, che sta conducendo da alcuni mesi un'inchiesta per accertare presunti illeciti nella gestione di "Calabria verde". La Procura, secondo quanto si é appreso, vuole accertare, in particolare, se le somme erogate con i fondi Por siano state utilizzate effettivamente per gli scopi cui erano destinate. Il sospetto, infatti, é che i fondi che dovevano servire per la messa in sicurezza degli alvei dei fiumi siano serviti, in realtà, per soddisfare altre esigenze, come, per esempio, il pagamento degli stipendi al personale.