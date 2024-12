La Polizia di Stato ha individuato gli autori della rissa consumatasi tra ragazzi il 22 novembre scorso, in piazza Martiri d’Ungheria. Si tratta di cinque giovani di età compresa tra i quindici ed i diciassette anni, tutti studenti delle superiori.

Le indagini sono scattate dopo la pubblicazione di un video, diffuso lo scorso 29 novembre siti e social, che ritrae i concitati momenti della rissa.

Quelle immagini mostrano due gruppi darsele di santa ragione dopo la causa scatenante: uno schiaffo sferrato da uno dei ragazzi ad un altro che fa scoppiare la reazione degli amici. Per qualche istante “piovono” calci, pugni schiaffi.

Rissa tra adolescenti davanti alla sede del Comune di Vibo: i fatti si sono verificati venerdì 22 novembre e sono stati immortalati dai cellullari di chi era presente. Uno dei video, in particolare, è diventato virale e mostra due ragazzi affrontarsi tra le auto faccia faccia, finché uno dei due assesta un ceffone all’altro che reagisce immediatamente. La zuffa inizia e coinvolge anche altri amici dei due: tutto dura pochi secondi durante i quali volano pugni e calci, finché i due non vengono separati e gli animi si calmano, apparentemente senza gravi conseguenze fisiche.

Le indagini condotte dagli uomini della questura di Vibo stabiliranno poi che la rissa è scattata per futili motivi.

I cinque ragazzi sono stati così deferiti per truffa, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro che ha coordinato le indagini.