Nel giorno più caldo di sempre della Calabria, anche l’area urbana di Cosenza ha toccato temperature elevatissime. Non da record, però, e nemmeno tali da infrangere il muro dei 50 gradi come invece riportano sistemi di rilevamento non ufficiali. Il dato indicato dal tabellone della Bcc di Rende non fotografava la temperatura reale che a Cosenza e dintorni si attestava intorno ai 40-41 gradi.

Come spiegato dagli esperti, infatti, «termometri di autovetture o esposti al sole o, peggio, improvvisati, non devono essere presi in considerazione perché possono fornire elaborazioni fuorvianti. Le rilevazioni devono essere prese con strumentazioni tarate, ben calibrate e installate secondo i parametri dell’OMM». Il riferimento è agli apparecchi in led che sui tetti di alcune note aziende dell’area urbana restano esposti al sole per tutto il giorno appoggiati su delle lamiere.

Cruscotti delle auto roventi e social in tilt: auto e termometri diventano virali

Sono tante, inoltre, le foto che i calabresi stanno condividendo sui social media: le macchine lasciate al sole, infatti, diventano roventi e i termometri delle auto impazziscono raggiungendo temperature mai viste. Sono tantissime le foto sui social di cruscotti delle auto che superano abbondantemente i 45 gradi e in alcuni casi superand anche i 50 gradi, come potete vedere nella foto di seguito.