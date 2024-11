Giornata rovente da piena estate in tutte le cinque province calabresi. Nella città dei Bruzi la colonnina di mercurio segna il massimo

Come da previsioni, un’ondata di caldo africano sta investendo severamente la Calabria con temperature che in alcuni casi sono al limite del proibitivo. Nella maggior parte delle città calabresi nelle ultime ore si sono registrate temperature con valori superiori ai 35°C. In particolare, nella città di Cosenza, la colonnina di mercurio ha toccato alle ore 14.30 quota 44°C.

Temperature alte anche nel resto della regione con i 40°C superati a Catanzaro e Vibo Valentia, mentre il termometro è stato più clemente nel crotonese e nel reggino, dove si sono comunque toccati i 39-40°C.

Anche nella giornata di domani si prevedono valori pressoché analoghi. Gli esperti consigliano di evitare di uscire di casa nelle ore centrali della giornata, idratarsi spesso, preferire il consumo di frutta e verdura ed altri cibi ricchi di acqua, rispetto ai carboidrati.

Da giovedì si prevede un’attenuazione delle temperature che si attesteranno comunque oltre ai 30°C. Nella prossima settimana il caldo non mollerà la presa, e anzi, al Sud aumenterà notevolmente.