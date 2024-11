Proveniente dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria Bari, Bovenga succede a Sergio Rocco destinato al Comando Provinciale di Napoli

Cambio al vertice delle fiamme gialle della Sibaritide. Dopo quattro anni il tenente colonnello Sergio Rocco lascia il Gruppo Sibari della Guardia di Finanza e passa le consegne al tenente colonnello Valerio Bovenga.

Il commiato di Sergio Rocco

Sergio Rocco - destinato al Comando Provinciale di Napoli - nel suo indirizzo di saluto, ha ringraziato tutti gli Ufficiali ed il Personale alle dipendenze, con i quali nel periodo trascorso sotto il suo comando, ha conseguito prestigiosi risultati operativi di servizio, rivolgendo agli stessi sentite parole di apprezzamento per l’impegno svolto. Ha salutato, inoltre, le Autorità civili e militari e i rappresentanti della società civile dell’Alto Ionio ringraziando, in particolar modo, il Procuratore della Repubblica Eugenio Facciolla per la sua vicinanza all’Istituzione.

I saluti di Valerio Bovenga

Valerio Bovenga, proveniente dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria Bari, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere, garantendo massima determinazione. Ha inoltre inteso partecipare a tutti militari, il suo sostegno alle attività operative a favore della comunità sibarita. L’impegno è quindi quello di continuare nell’efficace opera di servizio e di armonica cooperazione istituzionale finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico e delle esigenze di legalità dei cittadini.