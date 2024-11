Paura lungo la provinciale n. 17 per Spilinga a causa di un incendio che, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 11.30 di questa mattina, ha avvolto e completamente distrutto un autoarticolato che procedeva in direzione del centro abitato. Sul posto per estinguere il rogo si è portata un’autobotte partita dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia che nonostante la tempestività dell’intervento non è riuscita ad evitare che il mezzo pesante andasse completamente distrutto. Incolume il conducente che è riuscito ad abbandonare il tir, prima che anche la cabina venisse completamente avvolta dalle fiamme, e a dare l’allarme.